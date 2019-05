Junior badminton tourney: Gayatri Gopichand puts up a good show

Chennai: Top seed P Gayatri Gopichand of Telangana began her quest for glory in the Microplex Global and Yonex Sunrise All-India Junior Ranking Badminton Tournament with a facile 21-15 21-15 victory here on Thursday.

Results: Under-19 girls singles: Round 1: Gayatri Gopichand Pullela (1) (Telangana State) bt Khushi Thakkar (Delhi) 21-15 21-15; Prerana Alvekar (Maharashtra) bt Nafeesah Sara Siraj (Kerala) 21-15 21-15; Khushi Gupta (Delhi) bt Medha Shashidharan (Karnataka) (15) 21-19 21-19; Deyashi Kanjibillya (Jharkhand) bt Shailja Shukla (Uttar Pradesh) 21-15 21-16; Smit Toshniwal (7) (Maharashtra) bt Siddhi Jadhav (Maharashtra) 21-11 21-12;

Trisha Hegde (Karnataka) bt Meenal Rautela (Delhi) 21-11 21-13; Nivetha M (14) (Tamilnadu) bt Akanksha Matte (Andhra Pradesh) 21-9 21-14; Malvika Bansod (3) (Airports Authority of India) bt Ananya Praveen (Karnataka) 21-9 21-8; Tanya Hemanth (Karnataka) bt Urvi Thakurdesai (Maharashtra) 21-9 21-11.