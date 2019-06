Mustafa stuns Omar Rehan

Chennai: Mustafa Murtuza Raja of Karnataka upset the 13th seed Omar Rehan Sumar of Maharashtra in straight sets with a 7-6 (1), 6-0 victory in the first round of the TNTA National Series Sub- Junior (Under 14) Tennis Tournament for Boys & Girls, held here.

The first set was a closely fought contest which was clinched by Murtuza, 7-6. When a similar contest was expected in the second, Mustafa Murtuza completely dominated the proceedings and without conceding a set, defeated Omar Rehan Sumar, inflicting a major upset. The seeded girls will play tomorrow.

Results:

Boys Main Draw 1st Round:

[S1] Arunava Majumder (WB) bt. Dhiraj Reddy V (TS) 6-1, 6-0 [Q]; HG Som Reddy (KA) bt. Aditya Rai (MH) 6-3, 6-0; Archit Arumugam (TN) Bt. Abhiraj Singh Mohil (DL) 6-4, 6; Adhirit Awal (TN) bt. [Q] Krithick Kumar Sivakumar (TN) 6-0, 6-0; Jachin Boaz (TN) bt. Debabrata Pradhan (OD) 6-1, 6-4; Mayank Sharma (DL) Bt. Biswa Bismit Pradhan (OD) 6-0, 6-1; Mahalingam A Kandhavel (TN) bt. [Q] Nithik Sivakumar (TN) 6-2, 6-1; [S3] Dhananjay Athreya (TN) bt.Himanshu Shekar Chandrashekar (KA) 6-1, 6-1; [S9] Jason Michael David (KA) bt. Aadi Sangharatna Nirbhavane (GJ) 7-5, 6-2; Vishnu Balachandar (KA) bt. Keerthivassan Suresh (TN) 6-4, 6-1; [S5] Rohan Agarwal (WB) bt. Siva Prasath K (TN) 6-0, 6-3; [S6] Kavin Karthik K S (TN) bt. [LL] Rithik Dinesh 6-0, 6-0; Saahil Singh (UP) bt. Nikil Dosuza (TS) 6-2, 6-3; Manish Balaji (TN) bt. [Q] Kannan Govind G (TN) 6-4, 6-4; Mustafa Murtuza Raja (KA) bt. [13] Omar Rehan Sumar (MH) 7-6(1), 6-0; Satwik Murali Kollepalli (AP) Bt. Aarav Joshua Paul (TN) 6-3, 6-4; Vishaal Subramanian (TN) Bt. Hayagreve Athreya (TN) 4-6, 6-2, 6-1; [S4] Adith Amarnath (KA) Bt. Dev Agrawal (TN) 6-0, 6-0;

Girls Main Draw First Round

Aditi Pradhan (JH) bt. [Q] Samyuktha Vinodkumar (TN) 1-6, 6-4, 6-2; Sreenidhi Reddy Amireddy (TS) bt. Kavika Senthil (TN) 6-2, 6-2; Sneha Sundaraneedi (AP) bt. Kinjal Singh (DL) 6-1, 6-1

Dhvani Laljibhai Kavad (GJ) bt. Kaniska Shree She Mallela Srinath (KA) 6-4, 6-3 [Q] Samriddhi Pokarna (KA) bt. Aahana Kaur (DL) 5-7, 7-5, 6-0 [Q] Jennifer Chacko (KA) bt. [Q] Dhanya P (TN) 6-0, 6-0; Nemha Sarah Kispotta (OD) bt. [Q] Anusuya Subbiah (TN) 6-3, 5-7, 6-1; Vaishnavi Vakiti (TS) bt. [Q] Presha Shanthamoorthi (KA) 6-0, 6-0; Sreenidhi Balaji (KA) bt. Devasree T V (TN) 6-3, 6-4; Raheen Taranum (TS) bt. Archita Sahoo (OD) 6-2, 6-0