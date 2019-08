Madras United Club snooker tournament: Easy win for Radesh

Chennai: YMCA’s Radesh defeated Parthiban of Pondy by two frames to one on the ninth day of the Madras United Club (MUC) Singles and Doubles Snooker Tournament here.

Results:

D Ganesh (MUC) bt MA Khayoom (YMCA Vepery) 2-0 (51-17, 48-08); Radesh (YMCA) bt Parthiban (Pondy) 2-1 (66-54, 26-52, 65-30); Sarath (Q-Lounge) got walkover from Madhab (Cue Zone); Hassan (TNBSA) bt Motinath (Alumni) 2-0 (52-43, 72-35);

Ashish (Q-Lounge) bt Prashanth (Maharishi) 2-0 (69-10, 64-07); Salim (Snook City) bt Mueen (YMCA Vepery) 2-1 (21-61, 55-28, 57-36); AK Ahmed (TNSC) bt PV Shyamsundar Gupta (MUC) 2-1 (53-33, 35-50, 49-12); Sanjay (Snook City) bt Ajeesh (Cue Zone) 2-0 (50-38, 71-50);

Edwin (Cue Zone) bt Vishnu (Pondy) 2-0 (67-40, 62-32); Sridhi Sainath (Cue Zone) bt Shameer (Rlys. ARK) 2-0 (51-17, 64-16); Julvan (Pondy) bt Ram Narayan (MUC) 2-0 (72-49, 66-47).