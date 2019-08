TNCA fourth division league match: Super six for Rahul Azariah

Chennai: Medium-pacer Rahul Azariah’s splendid spell of six for 30 paved the way for Bharathi Cricket Club to record a thrilling two-run win over Perambur United Club in the TNCA lower division league.

Brief scores:

IV-DIVISION ‘C’:

Bharath Petroleum Corporation Club 169 in 41 overs (V K Nivedhan 35 no, S Vijayakumar 6/39, L V Arjun 3/43) lost to Kohinoor XI 170/3 in 30.3 overs (K Ajayashankar 53, Santhosh Pandian Muniyandi 50);

Bharathi Cricket Club 191 in 47.2 overs (E Sanath Mayganaath 42, Akram Khan 35, G Naveen Kumar 3/55) bt Perambur United Club 189 in 50 overs (B Anirudh 67 no, I T Thabaarak Baik 34, G Naveen Kumar 33, Rahul Azariah 6/30).

V-DIVISION ‘D’:

Air India Sports Club 171 in 48.2 overs (S Kalicharan 33, M Kaushik 32, G K Balasubramani 4/53, G Siddharth 3/59) lost to Kumbhat Cricket Club 172/4 in 38.3 overs (R Santhosh 54, D Aswath 48, M Kaushik 3/68);

IAF (Tambaram) 181 in 46.5 overs (Krishna Kumar Kandoi 68, D Agnal David 4/37) lost to Lusuraj Cricket Club 182/5 in 39.4 overs (S Thiyagarajan 85, M Suresh Kannan 44);

Chatnath Recreation Club 328/8 in 50 overs (S Subramani 103, V Sathish 69, M Vasisht 48, R Santhosh 40) bt Chennai Corporation Official Association 104 in 39.3 overs (J Sanjay Prakash 31, K Boopathi 3/18, V Sathish 3/18).

V-DIVISION ‘E’:

C Appaiah Chettiar Memorial Cricket Club 113 in 43.2 overs (S Sabeer 6/34) lost to Venkat Cricket Club 114/3 in 17.3 overs (M Vijayaram 39, S Arun Kumar 30*);

Triplicane Friends United Cricket Club 256/9 in 50 overs (C Ashwin 92, Sunil Oasis 67, C Sakthi Santhosh 45, M Dinesh Kumar 4/100, S Prabu 3/46) bt Triplicane Cosmopolitan Club 168 in 47 overs (Shankar Raman 34);

Shivaji Cricket Club 135 in 30.1 overs (I Malesh 36, U Mohana Sundar 3/16, V Arvindan 3/40) bt Harnath Cricket Club 132 in 42 overs (R Vasanth Gnanaraj 35 no, Pradeep Ravi 4/29).