GBP JPY – Курс и график Фунт Иена — TradingView
GBP/JPY GBPJPY
GBP JPY является очень волатильным кроссом по отношению к USD за счет высокой деловой активности между Великобританией и Японией. Влияние американского доллара GBP/CAD на динамику пары – среднее. Две высокоразвитые экономики ведут активную взаимную торговлю, что обеспечивает высокую интенсивность торгов GBP JPY.
- Две высокоразвитые экономики ведут активную взаимную торговлю, что обеспечивает высокую интенсивность торгов GBP JPY.
- Влияние американского доллара на динамику пары – среднее.
- По своей популярности эту пару можно сравнить с USD/JPY, правда GBPJPY имеет большую волатильность и намного чаще используется при торговле по carry trade.
Среднесрочную динамику обеспечивают центробанки Японии и Великобритании. Фунт традиционно считается дорогим активом, потому что политика Банка Англии является очень жесткой, а Банк Японии борется с многолетней EUR/USD дефляцией мягкими монетарными методами. По своей популярности эту пару можно сравнить с USD/JPY, правда GBPJPY имеет большую волатильность и намного чаще используется при торговле по carry trade.