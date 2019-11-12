GBP JPY – Курс и график Фунт Иена — TradingView

Posted on by A Harsha Vardhan

GBP JPY – Курс и график Фунт Иена — TradingView

GBP/JPY

GBP/JPY GBPJPY

GBP JPY является очень волатильным кроссом по отношению к USD за счет высокой деловой активности между Великобританией и Японией. Влияние американского доллара GBP/CAD на динамику пары – среднее. Две высокоразвитые экономики ведут активную взаимную торговлю, что обеспечивает высокую интенсивность торгов GBP JPY.

  • Две высокоразвитые экономики ведут активную взаимную торговлю, что обеспечивает высокую интенсивность торгов GBP JPY.
  • Влияние американского доллара на динамику пары – среднее.
  • По своей популярности эту пару можно сравнить с USD/JPY, правда GBPJPY имеет большую волатильность и намного чаще используется при торговле по carry trade.

Среднесрочную динамику обеспечивают центробанки Японии и Великобритании. Фунт традиционно считается дорогим активом, потому что политика Банка Англии является очень жесткой, а Банк Японии борется с многолетней EUR/USD дефляцией мягкими монетарными методами. По своей популярности эту пару можно сравнить с USD/JPY, правда GBPJPY имеет большую волатильность и намного чаще используется при торговле по carry trade.

GBP/JPY

A Harsha Vardhan

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