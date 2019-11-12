GBP JPY – Курс и график Фунт Иена — TradingView

GBP/JPY GBPJPY

GBP JPY является очень волатильным кроссом по отношению к USD за счет высокой деловой активности между Великобританией и Японией. Влияние американского доллара GBP/CAD на динамику пары – среднее. Две высокоразвитые экономики ведут активную взаимную торговлю, что обеспечивает высокую интенсивность торгов GBP JPY.

Две высокоразвитые экономики ведут активную взаимную торговлю, что обеспечивает высокую интенсивность торгов GBP JPY.

Влияние американского доллара на динамику пары – среднее.

По своей популярности эту пару можно сравнить с USD/JPY, правда GBPJPY имеет большую волатильность и намного чаще используется при торговле по carry trade.

Среднесрочную динамику обеспечивают центробанки Японии и Великобритании. Фунт традиционно считается дорогим активом, потому что политика Банка Англии является очень жесткой, а Банк Японии борется с многолетней EUR/USD дефляцией мягкими монетарными методами. По своей популярности эту пару можно сравнить с USD/JPY, правда GBPJPY имеет большую волатильность и намного чаще используется при торговле по carry trade.