TN govt announces State funeral for Deva

Chennai, Oct 17:

The Tamil Nadu government has announced a state funeral for veteran music composer Deva, popularly known as ‘Thenisai Thendral’, in recognition of his contribution to Tamil cinema.

Deva, who passed away in Chennai on Saturday, was known for composing music for more than 400 films in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. He played a major role in bringing Chennai’s gaana music into mainstream cinema and created memorable soundtracks for films such as Annamalai, Baashha, Aasai and Kadhal Kottai.

His death has drawn condolences from Chief Minister Vijay, DMK president M K Stalin and several political leaders and film personalities.