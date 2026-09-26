Power cut areas for Monday

Chennai, Sept 26:
Power supply will be suspended in the following areas on Monday (28-09-2026) from 09.00 am to 02.00 pm for maintenance work. Chennai Real Estate
Tambaram: Kadaperi, GST Road, Otthavadai, Ranganathapuram, Gandhi Road, Jeeva Road, Anna Road.
Ambattur: Reddy Street, Bharathi Nagar, Pothyamman Koil, Gangaiamman Koil, Pillayar Koil, Nehru Nagar, Zion Street, Thirumullaivoyal Road, Manickam Pillai Street, Menambedu Road.
Korattur: Korattur Bus Stand and Railway Station, Venkatraman Street, Durai Samy Street, TNHB 61st to TNHB 72nd Street, North Avenue.
Padi: MTH Road, Park Road, UR Nagar, Balaji Nagar, Kuppusamy Street.
Kotturpuram: South Lock Street, East Elliamman Koil Street, Lake View Street, Dhuraisamy Street, Guruvappan Street, Thulukanthamman Koil Street, Mandappam Road, W.C.B. Road, Pondicherry Road, Velachery Road, ThomsoNagar, Housing Board, LDG Road, Arokiya Madhanagar, Kakkanpuram.
Tharamani: Cholamannan Street, Pillayar Koil Street, Thiruvalluvar Salai, Tharamani 100 Feet Main Road, Thanthai Periyar Nagar, Bharathi Nagar.
Thiruvanmiyur: L.B. Road, Kamaraj Nagar 5th Main Road, 12th, to 14th Kamaraj Nagar West Streets, Indira Nagar Appaswamy Prime Towers, Indira Nagar 1st Street, 2nd Avenue and 3rd Main Road, TNHB 2nd Avenue, Indira Nagar Sasthri Nagar Malaviya Avenue, Marudeeswarar Nagar, M.G. Road.
Supply will be resumed before 02.00 PM if the maintenance works are completed.