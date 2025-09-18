India creates History: Ranks No.1 in Eight Cricket Categories

Dubai, Sept 18: Team India has reached a historic milestone by becoming World No.1 in eight cricket categories. This marks a golden phase for Indian cricket.
India is ranked No.1 as a team in ODIs and T20Is, showing dominance across formats.
In individual rankings, Indian players lead in several areas:
Shubman Gill – No.1 ODI batsman
Abhishek – No.1 T20 batsman
Jasprit Bumrah – No.1 Test bowler
Varun Chakravarthy – No.1 T20 bowler
Ravindra Jadeja – No.1 Test all-rounder
Hardik Pandya – No.1 T20 all-rounder
This achievement highlights India’s depth, talent, and unmatched consistency in world cricket.