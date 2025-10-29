Quake rocks western Turkey

Ankara, Oct 29: A magnitude 6.1 earthquake struck western Turkiye on Monday, centered in Sindirgi, Balikesir province, causing three already damaged buildings and a shop to collapse. Though there were no immediate reports of fatalities, 22 injuries occurred due to panic. People feared to return home, leading to shelters being opened. This region had experienced previous tremors, including an August quake that killed one person. Turkiye, situated on major fault lines, frequently faces earthquakes, with a devastating quake in 2023 claiming over 53,000 lives.