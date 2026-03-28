Seat-Sharing Finalised: DMK Allocates Constituencies to Alliance Partners

Chennai, March 28:
The Dravida Munnetra Kazhagam-led Secular Progressive Alliance (SPA) has officially unveiled the constituency-wise allocation for its alliance partners ahead of the crucial Tamil Nadu Assembly elections scheduled for April 23.
The detailed list reflects a carefully negotiated balance among key allies, with representation spread across regions.
Congress – Ponneri (SC), Sriperumbudur (SC), Sholingur, Udhagamandalam (Ooty), Erode East, Aranthangi, Cuddalore, Mayiladuthurai, Karaikudi, Sivakasi, Thiruvadanai, Srivaikuntam, Nanguneri, Colachel, Vilavancode, Killiyoor, Velachery, Uthangarai (SC), Kavundampalayam, Athur, Pennagaram, Singanallur, Ambasamudram, Krishnagiri, Usilampatti, Sankarankovil, Melur.
Communist Party of India (CPI)- Thali, Thiruthuraipoondi (SC), Srivilliputhur (SC), Tiruppur North, Bhavanisagar (SC).
CPI (Marxist) – Keezhvelur (SC), Gandharvakottai (SC), Padmanabhapuram, Palani, Thiruvottiyur.
Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) – Kattumannarkoil (SC), Cheyyur (SC), Thiruporur, Arakkonam (SC), Tindivanam (SC), Periyakulam (SC), Kallakurichi (SC), Panruti.
MDMK – Modakkurichi, Madurai South, Kadayanallur, Sirkazhi (SC).
DMDK – Vriddhachalam, Virudhunagar, Dharmapuri, Gudiyatham, Salem West, Polur, Pallavaram, Thiruttani, Omalur.
Indian Union Muslim League (IUML) – Papanasam, Vaniyambadi.
Manithaneya Makkal Katchi (MMK) – Nagapattinam, Manapparai.
Kongunadu Makkal Desiya Katchi (KMDK) – Pollachi, Tiruchengode.
Mukkulathor Puli Padai – Sivaganga
Manithaneya Jananayaga Katchi- Chidambaram
Social Democratic Party of India – Nannilam
Tamilar Desam Katchi – Natham