Power cut areas for tomorrow

Thirumudivakkam: Somangalam, Melathur, D.C. Nagar, Sakthi Nagar, Puthupedu Medu, Puthupedu Pallam, CIT College, Naduveerapattu Gandhi Nagar, Naduveerapattu Ramji Nagar, Tambaram Main Road, and Poonthandalam.
Rajakilpakkam: Velachery Main Road, Metha Nagar Main Road, Mahalakshmi Nagar Main Road, Maruthi Nagar, Gomathy Nagar, Iyyappa Nagar, Vivekandan Street, Rasugi Street, Venugopal Street, Anna Street, Barathiyar Street, Thirumagal Nagar, Karthick Avenue, Pradeep Avenue, Gurunathar Street, Ranga Colony, VOC Street, Nethaji Street, Bhavanandiyar Street, Mari Amman kovil Street, Sam Avenue, Sembakkam Main Road, Mahasakthi Colony, IOB Colony, Camp Road, Karnam Street, Kannan Nagar, Avvai Nagar, Bharathi Nagar, Madambakkam Main Road, Ponniamman Kovil Street, Chinmai Colony, Kambar Street, Manigavasakar Street, Pillaiyar Kovil Street, Kanagaraj Street, Ambedkar Street, Anna Street, Rajiv Gandhi Nagar, Kalginar Karunanithi Nagar, Durga Colony, Venkatramanan Nagar, Sivagami Nagar, Muthamizh Nagar, Chitelapakkam, Manavala Nagar, Erikarai Street.
Power supply will be resumed before 02.00 PM if the maintenance works are completed.
@@@#